Moviola Napoli-Bologna: gol annullato a Palacio, arriva il chiarimento

La moviola di Napoli-Bologna di Corriere dello Sport fa definitivamente chiarezza sul gol annullato a Palacio su rinvio di Ospina.

Sta facendo molto discutere il gol annullato a Palacio su rinvio di Ospina in Napoli-Bologna, l’episodio analizzato alla moviola dà ragione all’arbitro Chiffi: era giusto annullarlo. Durante la partita, ma anche al termine della stessa ci sono state molte polemiche per la rete non convalidata a Palacio che ha intercettato il pallone rilanciato da Ospina. Dopo il rimpallo sul piede, l’attaccante ha potuto mettere comodamente in rete, ma l’arbitro è intervenuto, su segnalazione dell’assistente, per annullare la rete del Bologna.

Gol non convalidato al Palacio: ecco il motivo

Da regolamento il gol di Palacio su rilancio di Ospina andava giustamente annullato. Corriere dello Sport scrive: “Decisione corretta con suggerimento (l’arbitro è totalmente girato): nel regolamento si parla di infrazione quando un giocatore «calcia o tenta di calciare il pallone quando il portiere è in procinto di spossessarsene», l’intervento di Palacio è contestuale al rinvio di Ospina. Fra l’altro, c’è anche la gamba alta di Palacio, quindi gioco pericoloso”. Nella moviola di Napoli-Bologna si analizza anche un altro gol annullato a Palacio, anche in questo caso la decisione è corretta perché l’attaccante è in fuorigioco.