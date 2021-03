Infortunio Ghoulam: rottura del legamento crociato, che sfortuna per l’algerino

L’infortunio di Faouzi Ghoulam è più grave del previsto ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

La sfortuna continua a perseguitare Faouzi Ghoulam che ha subito rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, lo riferisce Sky. Il calciatore si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali a Villa Stuart al ginocchio che gli aveva dato problemi nella partita con il Bologna. L’esito è stato veramente da brividi: rottura del legamento crociato, ovvero lo stesso operato già due volte ma all’altro ginocchio, quello destro. E’ davvero un grande rammarico per il giocatore, ma anche per tutti i tifosi del Napoli e per il tecnico che aveva finalmente ritrovare un terzino affidabile, capace di coniugare sia la fase offensiva che quella difensiva.

L’infortunio al ginocchio con rottura del legamento crociato costringe Ghoulam a sottoporsi di nuovo ad un calvario che, purtroppo, ha già passato più volte. Il destino sembra essersi davvero accanito verso un calciatore che in ogni caso ha dimostrato affetto alla maglia azzurra. Proprio recentemente si era schierato al fianco di Lorenzo Insigne per cercare di spronare la squadra in un momento di difficoltà. Anche col Bologna aveva cominciato bene la partita, poi il ginocchio ha ceduto e si è dovuto fermare.