Insigne-Gattuso il patto per la Champions: a fine stagione le strade si dividono

Un patto per la Champions League tra Gennaro Gattuso e Lorenzo Insigne, tecnico e capitano del Napoli sono in sintonia.

A fine stagione le strade di Gennaro Gattuso e Lorenzo Insigne si divideranno ma il patto Champions League è stato siglato. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport l’allenatore ed il capitano del Napoli si stimano e tra loro c’è un grande feeling, anche nei momenti più bui il rapporto non è vacillato. Non è un caso che Gattuso abbia sempre e comunque puntato sul capitano del Napoli, che lo sta ripagando a suon di impegno e prestazioni di alto livello. I due gol messi a segno con il Bologna hanno sugellato solo una delle ultime prestazioni fatte di talento e sacrificio.

Il patto Champions League tra Gattuso e e Insigne ha radici profonde e lo ha capito anche Aurelio De Laurentiis che in ogni caso ha già deciso il futuro del tecnico. A fine stagione Gattuso lascerà Napoli, ma nonostante tutto il patron azzurro ha voluto confermarlo anche nei momenti difficili ed ora deve lanciare la corsa alla zona Champions, supportato da Insigne il capitano che pure ha il contratto in scadenza nel 2022. Il Napoli ne vorrebbe fare una bandiera ed Insigne vorrebbe restare, ma ci sono budget da far quadrare ed il discorso non è semplice. In questo momento, però, non si pensa al rinnovo di Insigne o all’addio di Gattuso ma bensì solo al raggiungimento dell’obiettivo Champions League. Per il club partenopeo raggiungere almeno il quarto posto in Serie A è di fondamentale importanza per avere introiti di prima fascia e mantenere certi standard. Ma oltre ad una questione di soldi in gioco c’è anche una questione di orgoglio personale che ha fatto scattare il patto Champions tra Insigne e Gattuso. Una promessa che i due intendono mantenere.