Rinnovo Insigne: contatti già avviati, trapela la volontà di giocatore e società

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è uno dei temi caldi in casa Napoli, il contratto del capitano scade del 2022 ma c’è la volontà di prolungare.

Il Napoli vuole il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne ed il calciatore è propenso ad accettare questa soluzioni. Da queste basi sono cominciati i colloqui informali tra Cristiano Giuntoli e l’agente del capitano del Napoli, Vincenzo Pisacane, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Una buona base da cui partire, anche perché a fine stagione si dovrà parlare seriamente del prolungamento di contratto tra Insigne ed il Napoli. Il rapporto di lavoro tra il calciatore e la SSCN scadrà nel 2022 ma De Laurentiis non vuole arrivare all’ultimo momento e sta gettando le basi per un accordo.

Rinnovo Insigne: bandiera del Napoli

Al momento ci sono stati contatti informali, anche perché a stagione in corso e senza una scadenza imminente non c’è grandissima fretta. La questione resta in sospeso ma non finisce nel dimenticatoio, anche perché Insigne è diventato fondamentale per il Napoli ed in questa stagione più che mai, sta trascinando la squadra. Il capitano sembra aver fatto anche quel salto di consapevolezza mentale, che gli permette di dare qualcosa di più in campo anche quando le cose vanno male. Una consapevolezza che gli permette di forzare la giocata, inventando quella giusta per andare in gol o servire un assist. Fuori da ogni dubbio la sua abnegazione tattica, dato che da attaccante lo si vede sempre in difesa in fase passiva. Ecco perché il Napoli vuole insistere sul rinnovo di Insigne, facendone una bandiera. Aurelio De Laurentiis lo stima, ma a fine stagione dovrà fare i conti anche con la situazione economica che potrebbe incidere e non poco sulle cifre del prossimo contratto del capitano del Napoli. La volontà, però, resta quella di andare avanti insieme e questo può essere determinante.