Fabian Ruiz pezzo pregiato del calciomercato del Napoli: lo seguono tre big

Fabian Ruiz è uno dei gioielli del calciomercato del Napoli, piace a tre grandi squadre europee pronte a fare un’offerta a De Laurentiis.

Il calciomercato del Napoli a fine stagione potrebbe prevedere il sacrificio di Fabian Ruiz, autentico pezzo pregiato della rosa partenopea. Da quando è stato comprato per 30 milioni nel 2018 il calciatore è diventato obiettivo dei grandi club europei. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli beffarono Barcellona e Real Madrid andando a pagare la clausola rescissione al Betis Siviglia, ora lo vogliono rivendere ad un prezzo molto superiore e dopo 3 anni di ammortamento. Il calciatore sta trattando anche il rinnovo del contratto che scade nel 2023, ma l’accordo è molto lontano dall’essere raggiunto, anche per le alte richieste economiche degli agenti.

Durante la prossima sessione di calciomercato Fabian Ruiz potrebbe essere ceduto. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il calciatore piace a Barcellona, Real Madrid e Manchester City, grandi club europei che non hanno mai smesso di seguire il calciatore spagnolo. Per portarlo via da Napoli il patron azzurro vorrebbe almeno 70 milioni di euro, ma in tempo di crisi pare difficile arrivare a queste cifre. L’interesse di queste tre grandi squadre resta comunque vivo e fanno leva anche sulla voglia del calciatore di andare via. Fabian Ruiz al Napoli e nel Napoli di Gattuso è insostituibile, ma nonostante tutto il suo futuro potrebbe essere lontano dalla squadra partenopea. Il Napoli vuole vendere Fabian Ruiz sul calciomercato estivo del 2021 per fare cassa e comprare altri calciatori. Si parla con insistenza di un arrivo di Zaccagni in maglia azzurra. L’accordo col calciatore del Verona sembra praticamente fatto, dato che già a gennaio scorso c’erano tutti i presupposti per portarlo in azzurro. Zaccagni potrebbe essere un giocatore che farebbe molto comodo a Sarri, allenatore che potrebbe pianificare il prossimo mercato del Napoli insieme con De Laurentiis.