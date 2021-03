Tuttosport – Rinnovo Fabian Ruiz: scontro totale col Napoli, le richieste del calciatore

Il Napoli lavora al rinnovo di Fabian Ruiz, il calciatore chiede 4 milioni di euro a stagione ma Aurelio De Laurentiis gioca al ribasso.

Rinnovare contratti in tempo di crisi economica è davvero molto complicato, anche i grandi club stanno facendo difficoltà e le grandi operazioni sembrano essere rimandate. Anche il Napoli sta trattando il rinnovo di alcuni big come Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023 ma la società partenopea non vuole avere il rischio di portarlo a parametro zero, così come è accaduto con Arek Milik (con la soluzione trovata all’ultimo momento ndr) e come accadrà con Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj.

Rinnovo Fabian Ruiz: è scontro, le cifre

Secondo quanto scrive Tuttosport fino ad ora tutti gli incontri per cercare di far sottoscrivere un nuovo contratto a Fabian Ruiz non è andato a buon fine. Il quotidiano sportivo parla di veri e propri scontri tra la società di Aurelio De Laurentiis e la You First Sports che cura gli interessi del calciatore spagnolo. Per il rinnovo del contratto Fabian Rui zchiede 4 milioni di euro più bonus, il Napoli arriva massimo a 3 milioni di euro. De Laurentiis non vuole sentire ragioni: “Prendere o lasciare, dove per lascare significa portare un’offerta da 50 milioni di euro“. Le offerte per Fabian Ruiz non mancano e già nel passato si sono fatti avanti club come Real Madrid e Barcellona. Lo spagnolo potrebbe essere uno dei pezzi pregiati da sacrificare sul mercato per rifondare la squadra il prossimo anno. A queste cifre e senza che nessuno ceda sarà veramente complicato rinnovare il contratto di Fabian Ruiz, quindi è giusto attrezzarsi per la cessione. Ovviamente il Napoli non vuole depauperare un patrimonio della società e chiede una cifra congrua al suo valore, che permetterebbe anche una corposa plusvalenza da mettere a bilancio per il club partenopeo.