Gazzetta – “Mister preferisco giocare mezz’ala” così Gattuso ha convinto Zielinski a cambiare ruolo

Piotr Zielinski cambia ruolo e diventa trequartista nel Napoli di Gennaro Gattuso che ha convinto il polacco a ricoprire la nuova posizione.

Come ha fatto Gattuso a convincere Zielinski a cambiare ruolo? Il retroscena viene raccontato da Gazzetta dello Sport, che scrive delle perplessità del polacco quando il suo allenatore gli aveva chiesto di giocare dietro le punte. Zielinski si è sempre messo a disposizione della squadra in tutti questi anni, cambiando anche più volte ruolo, ma si sente una mezz’ala e lo ha fatto presente a Gattuso che però lo ha convinto a provare la nuova posizione nel 4-2-3-1. Inizialmente sulla trequarti giocava Mertens, poi l’infortunio ha costretto il tecnico a virare sulla soluzione Zielinski.

Zielinski cambia ruolo: il retroscena

Il quotidiano sportivo parla di Zielinski come ‘trequartista tattico’ un neologismo calcistico “un po’ forzato e fantasioso che però rende bene l’idea del ruolo che oggi ricopre nel Napoli di Gattuso. A reinventarlo è stato Rino, e a questo punto anche a convincerlo: «Preferisco giocare da mezzala sinistra», il mantra ripetuto con regolarità soprattutto in era Ancelotti, ma in coda a un processo che ha prodotto anche qualche perplessità personale, in questa stagione la sua vita calcistica è cambiata in maniera significativa. Ovvero: oggi è un uomo squadra, è al servizio della comunità. Anzi: è un sopraffino interprete del pallone che ha smesso di produrre giocate pazzesche forse un po’ fini a se stesse e ha cominciato a dipingere calcio per tutti. Con personalità, sicurezza e ora anche continuità. Risultati? Più sfrontatezza, più strappi, più gol, più verticali e più rifinitura”.