Prima pagina dei quotidiani: Corriere dello Sport, Gazzetta e Il Mattino, su Napolipiù la rassegna stampa con le foto dei giornali nazionali e le principali notizie del Napoli e dal mondo del calcio. ‘Il riscattino’ su Il Mattino, ‘Mertens doma Balotelli’ su Corriere dello Sport, ‘Balotelli, papà in gol però vince il Napoli’ su Gazzetta dello Sport.

Prima pagina Il Mattino

Sull’apertura del quotidiano fondato da Matilde Serao troviamo il titolo ‘Il riscattino’ con sottotitolo “Napoli, la vittoria senza Brillare” ed il commento di Francesco De Luca: “Per essere grande serve uno scatto di personalità”. La sfida vinta con il Brescia dunque non ha convinto nonostante un primo tempo dominato dagli azzurri, che nella ripresa hanno sofferto oltre il dovuto.

Corriere dello Sport

Sul Corriere dello Sport troviamo una prima pagina dedicata essenzialmente alla sconfitta del Milan con ‘La sentenza Ribery‘, mentre nel taglio alto c’è un richiamo al Napoli con il titolo ‘Mertens doma Balotelli’. Spazio anche per la vittoria della Roma a Lecce e con quella della Lazio che farebbe saltare la panchina di Andreazzoli a Genova.

Gazzetta dello Sport

Sulla rosea spazio in prima pagina alla crisi dei rossoneri ‘Zero Milan‘ il titolo di apertura con sottotitolo ‘Crollo e terza sconfitta di fila, i tifosi se ne vanno, e Giampaolo?”. Taglio basso centrale dedicato a Napoli, Roma e Lazio ”Balotelli, papà in gol però vince il Napoli. Dzeko e immobile: Roma e Lazio in festa’. Spazio anche per Inter e Juventus ‘Lampi di Sensi, tocchi di Pjanic Inter-Juve sarà una sfida tra cervelli’.