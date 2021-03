Tuttosport – De Laurentiis fa cassa e vende due big del Napoli

Aurelio De Laurentiis è pronto a vendere sul calciomercato sia Fabian Ruiz che Kalidou Koulibaly due top player del Napoli.

Il Napoli a fine stagione dovrà rinunciare a qualche top player lo sa anche Aurelio De Laurentiis, che vuole cedere qualche giocatore, sia per fare cassa, ma anche per abbassare il tetto ingaggi. In questo caso secondo Tuttosport i calciatori che hanno maggiore mercato sono Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Per il quotidiano sportivo è “difficile immaginare un futuro ancora in azzurro. La sua agenzia di riferimento è la Lian Sport Group di Fali Ramadani, il potente procuratore che sta raccogliendo le offerte che potrebbero essere poi inoltrate al presidente De Laurentiis“.

Per Kalidou Koulibaly si sono già messi in fila Manchester United e Bayern Monaco, anche se il valore del calciatore sembra essere clamorosamente dimezzato. Per Fabian Ruiz c’è da tempo l’interesse delle grandi si Spagna e De Laurentiis nel recente passato ha rifiutato anche 70 milioni di euro per cederlo. Ovviamente questi erano prezzi prima del Covid 19, ora con la pandemia anche il calciomercato sembra risentire della possibilità di grandi investimenti. Intanto il club azzurro si sta già muovendo per cercare dei calciatori per la prossima stagione, individuando due obiettivi importanti per la difesa. Oltre agli acquisti al termine della prossima stagione il presidente del Napoli dovrà anche concludere qualche rinnovo, uno su tutti quello di Lorenzo Insigne. Il giocatore vuole restare ed il club lo vuole tenere, fino a qui tutto bene, ma di seguito arrivano gli interessi economici. De Laurentiis vorrebbe che il giocatore risponda alle politiche che prevedono l’abbattimento degli ingaggi ed ha già studiato una strategia da proporre al giocatore ed al suo agente. Ci sono contratti che invece non verranno rinnovati come quello di Hysaj e Maksimovic, pronti ad andare via a parametro zero.