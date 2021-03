Koulibaly valore dimezzato, in Inghilterra sicuri: “Giocherà in Premer League, ha già detto si”

Kalidou Koulibaly giocherà in Premier League al Manchester United la prossima stagione, ne sono sicuri i tabloid britannici.

Il futuro di Kalidou Koulibaly sarà al Manchester United lo scrive il noto quotidiano inglese The Sun che sottolinea come il calciatore abbia già detto “si” ai Red Devils. Dunque secondo i media britannici il difensore senegalese ha già dato il suo assenso per il trasferimento al Mancester United, ma bisogna fare ancora i conti con Aurelio De Laurentiis che solo un paio di anni aveva rifiutato 100 milioni per il difensore. Durante la sessione di calciomercato estivo del 2020 a farsi avanti fu soprattutto il Manchester City, che mise sul piatto tra i 50 ed i 60 milioni di euro, ma anche in quel caso non se ne fece nulla.

Questa volta sono i cugini del Manchester United a volere Kalidou Koulibaly che piace pure al Bayern Monaco. Secondo The Sun il Manchester United arriverebbe ad offrire 39 milioni di sterline per Kalidou Koulibaly ovvero circa 45 milioni di euro. Una cifra molto più bassa rispetto a quelle già rifiutate da De Laurentiis. In questo caso, però, c’è il fattore età da considerare. Koulibaly viaggia verso i 30 anni ed i Red Devils puntano su questo aspetto per abbassare le pretese del club partenopeo. Inoltre De Laurentiis ha intenzione di abbassare il tetto ingaggi per la prossima stagione, ecco perché non è ancore decollato il rinnovo di Lorenzo Insigne. In questo senso Koulibaly ha peso specifico importante sul monte ingaggi del Napoli, dato che guadagna 6 milioni di euro a stagione. Vendere Koulibaly al Manchester United per il Napoli può significare anche liberarsi di un ingaggio molto oneroso, puntando poi su un altro difensore che pretenda uno stipendio minore. Oramai tutti i club stanno facendo i conti con la crisi economica ed in tanti stanno cercando di tagliare quanto più possibile.