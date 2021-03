TUTTOSPORT – Dalot e Senesi il Napoli ha già l’offerta pronta, De Laurentiis dà il via libera

Diogo Dalot e Marcos Senesi nel mirino del Napoli che è pronto anche a fare un’offerta per i calciatori di Manchester United e Feyenoord.

Il Napoli intende fare un’offerta per Diogo Dalot e Marcos Senesi. I due giocatori sono rispettivamente di proprietà del Manchester United e del Feyenoord, anche se il primo attualmente è in prestito al Milan. Secondo quanto scrive Tuttosport l’interesse del Napoli per i due giocatori è concreto: “Il 22 esterno difensivo portoghese (è un destro che può giocare pure a sinistra) è in prestito al Milan che gode del diritto di riscatto, anche se non sembrerebbe intenzionato a versare i 20 milioni richiesti dal ManUnited. Il Napoli potrebbe approfittarne e godere di uno sconto, grazie alla mediazione dell’agente Gabriele Giuffrida, che intrattiene rapporti molto cordiali con l’amministratore Joel Glazer“.

Ma oltre a Diogo Dalot il Napoli vuole fare un’offerta anche per Marcos Senesi centrale difensivo già entrato in orbita Napoli nel calciomercato estivo del 2020. Si parlava del calciatore del Feyenoord per sostituire Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano sportivo anche in questo caso ci vorrebbero circa 20 milioni di per acquistare il cartellino di Dalot, una cifra “alla portata del Napoli“. L’offerta del Napol iper Dalot e Feyenoord fa capire l’intenzione del Napoli per la prossima stagione, ovvero puntare su giovani che abbiano già maturato esperienza, anche internazionale, per svecchiare la rosa e ridurre il tetto ingaggi magari senza impoverirla tecnicamente. In questo senso va anche la possibile cessione di Koulibaly che piace moltissimo a Bayern Monaco e Manchester United. Il senegalese guadagna 6 milioni di euro a stagione ed il Napoli vuole abbassare il tetto ingaggi di almeno il 35% o 40%. Dunque il destino di Senesi, anche in questo caso, sarebbe quello di andare a prendere il posto di Koulibaly, mentre Dalot andrebbe a rinforzare il reparto di terzini che vedrà l’addio sicuro di Hysaj e Mario Rui.