Orsato ammette l’errore su Pjanic, Alvino lo distrugge: “Ci offende”

Carlo Alvino ha commentato le parole di Daniele Orsato, l’arbitro che a 90° minuto sulla Rai ha ammesso l’errore su Pjanic. Il giocatore della Juventus andava espulso, ma in quel caso non fu presa la decisione giusta.

Notizie Calcio Napoli – Pesa come un macigno, anche sul Napoli, l’errore di Daniele Orsato che decise di non espellere Pjanic nella sfida tra Inter e Juve. Un errore importantissimo, anche perché la Juve riuscì a rimontare e vincere quella partita, nell’anno in cui il Napoli totalizzò 91 punti senza però vincere lo scudetto. Carlo Alvino commenta le parole di Orsato su Pjanic, che per la prima volta parla da arbitro ai microfoni di 90° minuto sulla Rai. “È il primo caso al mondo di arbitro che sbaglia perché troppo vicino all’azione. Questa dichiarazione è un offesa alla nostra intelligenza” dice Alvino che richiama le parole del direttore di gara, che per giustificare l’errore ha detto di essere “troppo vicino all’azione per giudicare“.

Parole assurde quelle di Orsato che vengono smontate dal Alvino con un commento su twitter. Le dichiarazioni dell’arbitro Orsato stanno facendo il giro del web e stanno indignando tantissimi tifosi, non solo quelli del Napoli. Quello scudetto perso dagli azzurri brucia ancora, anche perché ci furono tante stranezze in quella stagione.