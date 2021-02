Daniele Orsato è il primo arbitro ancora in attività intervistato in uno studio televisivo.

Daniele Orsato interviene ai microfoni di Rai Sport nel corso di “90° Minuto”. Per la prima volta un arbitro ancora in attività commenta il proprio operato difronte alle telecamere. Trentalange, il giorno del suo insediamento ai vertici dell’AIA, aprì alle interviste agli arbitri.

ARBITRI IN TV – «Il presidente ha dato una grande occasione a tutti e l’AIA punta con condivisione e trasparenza a questo progetto. Noi gli errori sicuramente lo facciamo e non ci siamo tirati dietro nell’ammetterlo e mai lo faremo. Cerchiamo di commetterne sempre meno».

DIFFERENZA ARBITRAGGIO IN EUROPA E IN ITALIA – «Bisognerebbe controllare i numeri. Io non cambio il mio modo di arbitrare, non trovo questa grande differenza. Se le nostre squadre hanno difficoltà dovete dirlo voi con i numeri».

ERRORI – «Sicuramente non siamo felici e andiamo a vedere il motivo, spiega Orsato, per cui abbiamo sbagliato e cerchiamo di lavorare sull’errore e non ripeterlo. Siamo i primi a non essere contenti del nostro operato quanto sbagliamo».

MANCATO ROSSO A PJANIC – «Sicuramente che non serva andarlo a rivedere dopo 3 anni, ho sbagliato, io non vedo quello che la tv mi ha mostrato, l’ho vissuta in maniera diversa e l’ho valutata sicuramente male. Il VAR non può intervenire e rimane l’errore».

RONALDO – «Lui mi chiedeva se la palla fosse entrata, io gli ho detto di no perchè la palla non era entrata perchè non me lo segnalava l’orologio e mi ha chiesto come funzionasse. E’ finita lì».