Due giorni di riposo per il Napoli, ma due azzurri fanno gli straordinari

Hirving Lozano e Kostas Manolas hanno lavorato anche durante i due giorni di riposo concessi da Gennaro Gattuso al Napoli.

La partita di domenica con la Roma è l’obiettivo di Kostas Manolas e Hirving Lozano, secondo quanto riferisce Repubblica i due calciatori si sono allenati al centro sportivo di Castel Volturno anche durante i due giorni di riposo concessi alla squadra da Gennaro Gattuso. Difensore e attaccante vengono da un lungo infortunio e vogliono ritrovare la forma fisica il più presto possibile. In realtà Manolas aveva riassaggiato il campo contro il Sassuolo, commettendo quel fallo da rigore che è costato il pareggio agli azzurri, ma proprio in quel caso si era visto come il difensore greco fosse in netto ritardo di condizione.

Lozano e Manolas fanno gli straordinari a Castel Volturno proprio per cercare di recuperare la migliore condizione fisica in vista della sfida con la Roma. Il messicano sembrava dovesse essere convocato già per la sfida con il Milan, poi si è deciso di lasciarlo a Napoli per evitare nuove ricadute. Gattuso vorrebbe avere tutti gli uomini a disposizione per questo finale di stagione. Il Napoli non ha più l’assillo delle coppe e quindi può preparare serenamente e con una settimana di lavoro le partite. Questa condizione vuole sfruttare Gattuso per agguantare un posto in Champions League. Una corsa non semplice dato che il Napoli ha perso tanti punti per strada, ma nonostante tutto l’obiettivo è ancora possibile. Gli azzurri hanno superato già lo scoglio Milan, ma con la Roma sarà di nuovo dura e Lozano e Manolas potrebbero dare una grande mano al tecnico calabrese che deve rinunciare a Di Lorenzo per squalifica. La migliore forma la deve recuperare pure Dries Mertens che evidentemente non è ancora al 100% dopo il doppio infortunio alla caviglia, così come Victor Osimhen.