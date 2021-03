Veretout ritorna in orbita Napoli: Giuntoli riprende i contatti con la Roma

Ritorna l’interesse del Napoli per Jordan Veretout della Roma, Giuntoli ci riproverà nella prossima sessione di calciomercato.

E’ stato il vero obiettivo per il centrocampo del Napoli durante la sessione di mercato estivo, poi non si è fatto più nulla. Ora Jordan Veretout finisce di nuovo nel mirino del Napoli che non ha mai effettivamente abbandonato la pista che porta al francese della Roma. Il centrocampista è diventato un perno della squadra allenata da Fonseca, tanto che il suo infortunio pesa come un macigno sul gioco della formazione giallorossa. Cristiano Giuntoli ha sempre mantenuto i rapporti con Mario Giuffredi, agente del calciatore francese che gestisce gli interessi anche di Hysaj e Mario Rui. Il direttore sportivo azzurro monitora la situazione, anche perché Veretout è un calciatore su cui punta molto.

La Roma ha un contratto blindato (scadenza 2024) per Veretout ma il Napoli vuole fare comunque un serio tentativo. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: