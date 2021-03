Corriere dello Sport – Lozano e Manolas vicini al rientro con la Roma

Aumentano le possibilità di rientro per Kostas Manolas e Hirving Lozano per la sfida Roma-Napoli in programma domenica.

Gennaro Gattuso potrebbe ricevere due buone notizie dall’infermeria, in vista della sfida con la Roma sono pronti al rientro Manoals e Lozano. I due calciatori si stanno allenando con il gruppo e questo fa ben sperare per la delicata trasferta di Roma. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Ieri il ritorno a Castel Volturno con una fase di passing drill a stazioni, prima del lavoro aerobico e della seduta finalizzata al possesso palla a tema e la partitina a campo ridotto. Lobotka ha dato forfait per un attacco di tonsillite; hanno inoltre ripreso ad allenarsi interamente in gruppo sia Manolas che Lozano, accompagnati da un più deciso ottimismo di rivederli almeno fra i convocati per la prossima“.

Il rientro di Manolas e Lozano sarebbe importantissimo per Gattuso che sia in difesa che in attacco non ha grandi alternative. Sugli esterni stanno giocando praticamente sempre Insigne e Politano, quindi il rientro del messicano darebbe l’opportunità di far rifiatare uno dei due calciatori. In difesa manca Rrahmani per infortunio. Nei prossimi giorni lo staff medico dei partenopei darà il via libera alla convocazione o meno dei due calciatori.