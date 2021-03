Gazzetta – Napoli: Gudmundsson per sostituire Mario Rui

Il Napoli cerca sul calciomercato un terzino sinistro e Gabriel Gudmundsson è finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli.

Il sostituito di Mario Rui al Napoli potrebbe essere Gabriel Gudmundsson calciatore svedese di 21 anni. Il cartellino di Gudmundsson è di proprietà del Groningen e Cristiano Giuntoli si è iscritto alla lista dei club che stanno monitorando da vicino il terzino. Capace di giocare anche più alto, Gudmundsson è un profilo interessante tanto che per lui c’è l’interesse pure del Manchester City e di altri club europei. Il cartellino è ampiamente accessibile, così come il suo ingaggio.

Secondo Gazzetta dello Sport Gudmundsson al Napoli piace e il direttore sportivo lo sta tenendo d’occhio. Per sferrare l’assalto bisognerà capire a fine stagione quale sarà la situazione terzini in casa Napoli. In primo luogo si dovrà valutare il possibile rientro di Ghoulam che si è dovuto nuovamente operare al ginocchio, per lui stagione finita. Mariani è convinto che possa tornare a giocare ad ottimi livelli, ma dopo gli ultimi due anni passati tra infermeria e panchina il Napoli si vuole cautelare. Mario Rui ha un contratto con il Napoli fino al 2025 ma le sue prestazioni non stanno convincendo, quindi se dovesse arrivare una buona offerta verrà ceduto.