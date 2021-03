Gazzetta – Gattuso e De Laurentiis addio imminente, è solo una tregua

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso sono separati in casa, la tregua è stata siglata per il bene del Napoli ma sarà addio a fine stagione.

Le strade di Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso a fine stagione si divideranno, la strada è stata già presa e non sembrano possano esserci dei clamorosi ripensamenti. Il tecnico ed il presidente del Napoli hanno posto una tregua per concludere al meglio la stagione, ma le basi per continuare ad andare avanti non ci sono ed il patron si è già mosso per cercare nuovi allenatori. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: