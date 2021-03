Il Napoli cerca un allenatore: Sarri in pole, attenzione a Spalletti

Il Napoli cerca un allenatore per la prossima stagione: Maurizio Sarri e Luciano Spalletti sono i nomi che sonda Aurelio De Laurentiis.

A fine stagione il Napoli e Gennaro Gattuso si diranno addio, indipendentemente da come finirà al stagione. Anche se secondo alcuni esperti di mercato il patron sta tenendo un clamoroso riavvicinamento al tecnico calabrese, le strade finiranno per separarsi. Ecco perché il Napoli pensa Maurizio Sarri e Luciano Spalletti come possibili allenatori del club. Il nome del tecnico toscano ex Chelsea e Juventus è quello che stuzzica maggiormente l’idea del presidente azzurro e dei tifosi partenopei. Da più parti si parla di un affare quasi già concluso, tanto che Sarri avrebbe già chiesto un giocatore a De Laurentiis. Ma il mercato, anche quello degli allenatori, è instabile ecco perché la situazione è in continuo mutamento.

Di nomi di allenatori per la panchina del Napoli se ne sono fatti tanti, da Ivan Juric a Vincenzo Italiano sono tutti profili che il club partenopeo prende e prenderà in considerazione. In questo momento il Napoli pensa principalmente a Sarri e Spalletti. Il tecnico ex Inter è uno dei nomi più quotati qualora l’opzione Sarri dovesse sfumare. Spalletti piace da tempo ad Aurelio De Laurentiis che aveva cercato di portarlo al Napoli anche quando era imminente l’addio di Ancelotti. Spalletti, a cui scadrà il contratto con l’Inter a fine stagione, non voleva prendere una squadra a campionato avviato, ecco perché non si fece nulla. In questo caso le prospettive sono diverse, perché potrebbe cominciare ad allenare il Napoli dal ritiro pre-campionato. Sarri e Spalletti sono le due opzioni più concrete per il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta sfogliando la margherita. Resta anche il nome di Rafa Benitez, anche se questa possibilità va via via sfumando. Il tecnico spagnolo sembra avere altri progetti anche se resta sempre in contatto con De Laurentiis.