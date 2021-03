Napoli, rinnovo Insigne: “Può esserci un doloroso cortocircuito”

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne non trova l’accordo sul rinnovo di contratto con la SSCN, non è esclusa una sua cessione.

Il rinnovo di Insigne col Napoli non è una certezza, anzi all’orizzonte si stagliano nubi nere che paiono affollare il cielo che campeggia sull’universo azzurro. La società a fine stagione vuole operare una drastica riduzione del monte ingaggi, quanto drastica lo determinerà la partecipazione alla Champions League. In questo taglio del budget finiranno anche i top player azzurri: da Lorenzo Insigne a Kalidou Koulybali che a Napoli sono quelli che hanno un ingaggio più alto. Il senegalese sfiora i 6 milioni di euro, per il capitano si arriva quasi a 5 milioni di euro. E’ proprio in questa direzione che il Napoli vuole cercare di operare un taglio, per far quadrare i bilanci e tenersi sempre in line di galleggiamento, senza accumulare debiti, ovvero tenendo in piedi la gestione societaria così come la vuole Aurelio De Laurentiis.

Calcio Napoli: il futuro di Insigne

Secondo Corriere dello Sport ci sono problemi per il rinnovo di Insigne con il Napoli. Il giocatore sogna di diventare il “Totti o il Del Piero del Napoli, con la ventiquattro addosso al posto della dieci, perché quella non si tocca: ma le interpretazioni, neanche troppo libera, inducono a sospettare che si possa generare un complicato, doloroso corto circuito“. Il problema resta legato all’ingaggio, secondo il quotidiano sportivo il Napoli ha offerto da Insigne un rinnovo da 2,5 milioni di euro. Cifre che non hanno entusiasmato il capitano azzurro e nemmeno il suo agente, Vincenzo Pisacane che già da qualche mese ha fatto capire che la situazione sul rinnovo di Insigne è tutt’altro che fluida. La società Calcio Napoli sembra non voler far deroghe al proprio credo finanziario, quindi a fine stagione potrebbe esserci un’estate molto calda dato che Insigne entrerà nel suo ultimo anno di contratto.