Bargiggia: “Clamoroso De Laurentiis ripensa a Gattuso, la risposta del tecnico. Tutti i dubbi di Sarri”

Paolo Bargiggia fa il punto sugli allenatori che il prossimo anno potrebbero allenare il Napoli: “De Laurentiis ripensa a Gattuso”.

Il Napoli deve trovare un allenatore per la prossima stagione, Gennaro Gattuso è in scadenza di contratto ed al momento il rinnovo è pura utopia. Da più parti si parla con insistenza di un ritorno di Maurizio Sarri, c’è chi scrive di un accordo già fatto con tanto di richiesta di un calciatore. Paolo Bargiggia, sul suo sito ufficiale, parla di un rientro di Sarri e dei dubbi del tecnico toscano che non vorrebbe correre il rischio di rientrare con un “progetto ridimensionato”. Inoltre il tecnico toscano ha “ha ancora un contatto aperto con la Fiorentina e in viola. Accetta solo se ha la certezza di poter lavorare con Cristiano Giuntoli, un dirigente di cui si fida pienamente. Lo stesso Giuntoli, se resta a Napoli (ha ancora 3 anni di contratto) è contrario ai cavalli di ritorno come Benitez“.

Napoli: i nomi degli allenatori

In corsa per il Napoli ci sono ancora Juric e Italiano, ma il primo pare non sia convinto di abbracciare un progetto con una squadra rivoluzionata, mentre il secondo arriverebbe in azzurro solo se riuscisse a salvare il suo Spezia. Ecco perché secondo Bargiggia, De Laurentiis si è riscoperto a pensare di nuovo a Gattuso “dopo averlo disarcionato dal cavallo con metodi non sempre ortodossi a partire dalla sconfitta con la Juve nella finale di Supercoppa. Solo che Rino, in scadenza di contratto ha deciso, a priori, di non rimanere nemmeno se il patron dovesse tornare a proporgli il rinnovo“. Il giornalista racconta di un riavvicinamento da parte del presidente che si è mostrato più “carino” e disponibile nei confronti del tecnico calabrese e del suo staff. Ma oramai la decisione di Gattuso sembra presa.