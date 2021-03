Santos costretto a vendere Kaio Jorge, il Napoli in pressing sull’attaccante

Kaio Jorge è il nuovo fenomeno del calcio brasiliano ed il Napoli ci ha già messo gli occhi addosso, pronto a fare l’offerta giusta.

In Brasile sono già pazzi per Kaio Jorge ed il Napoli sta facendo più di un pensiero per portarlo in maglia azzurra. L’interesse della SSCN per Kaio Jorge è fortissimo, rappresenterebbe uno di quei colpi che piacciono tanto ad Aurelio De Laurentiis: giovane, già buono per il presente, con un’ottima possibilità di crescita per il futuro e con un costo del cartellino e dell’ingaggio basso. Il profilo ideale per la società partenopea che ha sempre un bilancio molto sano, ma che punta a ridurre i costi in vista della prossima stagione in cui la crisi economica farà sentire in modo massiccia la sua presenza sui conti dei club.

Kaio Jorge la stella brasiliano che piace al Napoli

Secondo Tuttosport l’attaccante classe 2002 piace moltissimo al Napoli che è in pressing col Santos per acquistare il suo cartellino. Il club brasiliano, da sempre fucina di talenti, è ‘costretto’ a vendere il calciatore dato che rischia di perderlo gratis a dicembre, visto che il suo contratto è in scadenza. Proprio di questa opportunità vuole approfittare il Napoli pronto a fare un’offerta di 15 milioni di euro per Kaio Jorge. Una cifra importante per un ragazzo che sta entusiasmando i tifosi brasiliani. De Laurentiis proverà ad affondare il colpo per il calciatore del Santos nella prossima sessione estiva di mercato. Ovviamente dovrà fare i conti con i club che già si sono messi in fila per Kaio Jorge. Il talento dell’attaccante del Santos non è passato inosservato ed anche le big europee ci stanno facendo un pensiero. Il Napoli, però, si è mosso per tempo e sente la possibilità di arrivare a Kaio Jorge, considerato astro nascente del calcio brasiliano.