Bagni: “Kaio Jorge vicino al Napoli, è un fenomeno. De Laurentiis ha il si di quattro allenatori”

Il Napoli vicino a Kaio Jorge.

Il Napoli è impegnato nella rincorsa al quarto posto utile per la partecipazione alla prossima Champiosn league. La società partenopea deve fare i conti con l’addio di Gattuso e lavora su vari nomi, dal possibile ritorno di Sarri alla suggestione Spalletti. Il club di De Laurentiis lavora anche per migliorare la rosa a disposizione del prossimo allenatore. Molti nomi al vaglio di Giuntoli e del suo staff, tra i quali spicca il talento del Santos: Kaio Jorge.

Salvatore Bagni ex centrocampista del Napoli e stimato operatore di calciomercato ai microfoni della trasmissione “si gonfia la rete” ha parlato di Kaio Jorge. Bagni ha anche rivelato che De Laurentiis ha contattato quattro allenatori:

“Vi posso dire che il Napoli è piombato su Kaio Jorge. Si tratta di un 19enne, è una prima punta velocissima e molto tecnica. Per me è il più forte brasiliano che c’è. Non è molto fisico, ma è straordinario. Il Napoli si è avvicinato molto. Passaporto? Solo brasiliano. Quattro allenatori hanno dato la disponibilità a De Laurentiis a sedersi sulla panchina degli azzurri”. Ha concluso Bagni .

KAIO JORGE IL TALENTO CHE PIACE A DE LAURENTIIS

Il Napoli segue il nuovo prodigio del calcio brasiliano Kaio Jorge. Il calciatore ha tutte le caratteristiche per diventare un campione di livello mondiale.

I talenti brasiliani hanno sempre suscitato l’interesse dei grandi club europei. Da Kakà e Neymar a Firmino e Ronaldinho, i club vicini e lontani sono molto attenti quando si parla di un prodigio della Selecao.

Kaio Jorge è l’ultimo giocatore a fare notizia con le sue abilità. Jorge indossa la famosa maglia numero 9 della nazionale. Una maglia che una volta era adornata da artisti del calibro di Adriano e Ronaldo.

Ha firmato il suo primo contratto senior con Santos nel gennaio 2019, accettando un accordo triennale, che scadrà alla fine di quest’anno. Questo lo rende un potenziale parametro zero per qualsiasi top-club.

Il club brasiliano sembra stia lottando per convincere Jorge a firmare un nuovo accordo. La sua situazione è “complicata”.

Kaio Jorge è il prodotto di una delle accademie giovanili più apprezzate del Brasile. Il Santos ha una lunga storia nel dare vita a talenti di livello mondiale come Pelé e Neymar.

Impiegato principalmente come numero 10, Jorge possiede le caratteristiche di un classico regista d’attacco brasiliano come Kakà, Oscar, Diego etc.

I punti di forza di Kaio Jorge risiedono nella sua determinazione e nel posizionamento senza palla, che lo rendono una minaccia per tutte le difese.

Nonostante i suoi 19 anni, possiede una mentalità vincente, ben oltre i suoi anni. La sua creatività in spazi ristretti gli permette di scendere più in profondità a centrocampo. Combina questo con la sua capacità di segnare gol come un attaccante.

Ha fatto parte della squadra brasiliana Under 17 che ha vinto la Coppa del Mondo FIFA Under 17 2019, segnando cinque brillanti gol nella competizione, inclusa una rete cruciale all’84esimo nella vittoria finale per 2-1 sul Messico. Ha anche avuto un posto di rilievo nel Santos nella finale di Copa Libertadores del 2020.