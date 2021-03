Milik: “A Napoli ero emarginato. Il mio sogno è giocare nella Juventus”

Arkadiusz Milik nel Marsiglia di Sampaoli ha ritrovato i gol e il sorriso. L’ex attaccante del Napoli ha raccontato ai microfoni dell’Equipe la sua esperienza in Campania.

“A Napoli ero in una situazione un po’ strana. La scorsa estate, il club mi disse: o rinnovi o te ne vai. Volevo scoprire altro, volevo andarmene. Durante l’estate, le cose non sono andate come speravo, la pandemia non ha aiutato. E, a gennaio, il Marsiglia è stato il club che mi ha voluto di più.

Ho pensato che fosse una buona opportunità per me, venire qui e giocare. Non volevo aspettare fino alla prossima estate. Sarei stato libero e avrei potuto andare in un club più grande, forse. Ma non giocare affatto per un anno era troppo”.