Dalla Spagna – Il Napoli mette Mertens sul mercato: piace all’Inter e altri quattro club

Dries Mertens sul mercato, il Napoli ha deciso di vendere l’attaccante belga ne sono convinti in Spagna: Inter e Lazio in agguato.

Il mercato è molto strano tanto che il Napoli potrebbe vendere Mertens, l’attaccante belga piace all’Inter ed alla Lazio in Serie ed il club partenopeo non chiude le porte ad una cessione. Dopo il tanto agognato rinnovo di contratto l’avventura di Mertens in maglia azzurra potrebbe terminare a fine stagione, secondo quanto scrive il portale spagnolo todofichajes.com. I numeri di Mertens in questa stagione non sono impressionanti, ha realizzato fino ad ora 6 gol e 7 assist, mai così pochi dal 2014 ma di mezzo c’è anche un doppio grave infortunio alla caviglia che lo ha tenuto a lungo fuori dal terreno di gioco. Anche dopo il rientro non è al meglio della condizione fisica, ma anche a mezzo servizio qualche spunto lo fa ancora vedere.

Per il futuro il Napoli punterà su Osimhen e quindi la dirigenza qualche ragionamento sulla possibile cessione del belga la sta facendo. Se il Napoli decide mettere Mertens sul mercato i compratori non mancano, abbiamo già detto di Inter e Lazio pronte ad approfittare della situazione ma anche in Spagna ci sono pretendenti per il calciatore che piace ad Atletico Madrid, Siviglia e Valencia. A 33 anni Mertens deve capire quale sarà il suo futuro, se può accettare un ruolo da comprimario al Napoli, oppure vuole cambiare aria per giocare con più frequenza. Ovviamente molto dipenderà anche dal prossimo allenatore del Napoli, se dovesse ritornare Sarri allora il belga potrebbe anche decidere di restare in rosa e giocarsi le sue carte proprio con quel tecnico che lo ha inventato punta centrale. Per ora, nonostante le voci di mercato, le strade di Mertens e del Napoli sono ancora unite, ma nel futuro potrebbe esserci anche qualche sorpresa.