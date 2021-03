Corriere dello Sport – De Laurentiis incolpa Gattuso, ecco cosa ha dato fastidio al patron

Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso pronti a dirsi addio a fine stagione, prima però c’è da salvare la stagione del Napoli.

Alla fine dovrà essere l’allenatore con le valigie pronte a salvare la stagione del Napoli. Per Gennaro Gattuso c’è l’obiettivo Champions League da raggiungere a tutti i costi. Il minimo stagionale, o sindacale, per una squadra che anche il capitano Insigne ha sempre ritenuto da vertice e che invece la lotta scudetto ha dovuto guardarla sempre e solo da lontano. L’incoraggiante inizio di stagione ha fatto a pugni con il Napoli scialbo e demotivato visto troppe volte in Europa ed in campionato. A Gattuso vanno assegnate le attenuanti delle tantissime assenze dovute a infortuni e assenze, ma il tecnico spesso cha commesso anche suoi errori. Ad esempio non si capisce ancora il motivo per cui si è deciso di far entrare Manolas a fine partita col Sassuolo, dato che il difensore greco non era assolutamente in condizione, al punto da saltare la sfida successiva col Milan.

Oramai piangere sul latte versato serve a poco, Gattuso ha una Champions da conquistare anche per orgoglio personale. De Laurentiis però ha preso la decisione di mandarlo via a fine stagione, anche perché secondo Corriere dello Sport il patron del Napoli imputa a Gattuso il fatto che la squadra “sembra spegnere inspiegabilmente l’interruttore“. Cali di tensione che si vedono anche nel corso della stessa partita, come se i giocatori in campo perdessero improvvisamente la concentrazione. In passato è capitato anche tra una partita e l’altra molto spesso, con il Napoli che alternava super prestazioni a gare davvero pessime. Atteggiamenti che il patron non è disposto più a tollerare.