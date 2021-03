Gattuso via da Napoli, ma vuole la Champions a tutti i costi

Gennaro Gattuso ed il Napoli, strade destinate a separarsi a fine stagione, ma il tecnico vuole raggiungere la qualificazione Champions League.

E’ una questione di orgoglio personale oltre che di professionalità, Gennaro Gattuso vuole la qualificazione Champions League con il Napoli e non gli interessa che a fine stagione farà le valigie ed andrà via. Il tecnico azzurro dopo una ‘sfuriata’ iniziale, con dure critiche al presidente che aveva contattato altri allenatori, ha metabolizzato la questione. Ora è più concentrato che mai sull’obiettivo finale, quello che darebbe prestigio alla squadra ma anche al tecnico, pronto ad abbracciare una nuova avventura a fine stagione. Presentarsi col biglietto da visita di una qualificazione in Champions League sarebbe sicuramente importante a livello personale, dato che col Milan si era dimesso.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, Gattuso ha posto l’obiettivo Champions ed il Napoli ha reagito positivamente. Lo sbandamento iniziale è stato evidente e condizionato anche da tanti infortuni ed assenze, ma ora la squadra sembra più concentrata e maggiormente convinta dei propri mezzi. “Il Napoli, anzi l’allenatore e i giocatori sono stati però molto bravi a metabolizzare polemiche e veleni e soprattutto a isolarsi in una bolla azzurra piena di aria buona” scrive Corriere dello Sport.