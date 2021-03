CdM – Rinnovo Insigne, De Laurentiis non ha fretta: ecco cosa vuole fare il capitano del Napoli

Lorenzo Insigne ha preso per mano il Napoli ed ora il rinnovo sembra meritarlo ancora di più, ma per Aurelio De Laurentiis non è una priorità.

La questione rinnovi in casa Napoli è sempre molto delicata, tanto che ogni nuovo accordo viene anticipato da trattative lunghe ed estenuanti. Il rinnovo di Lorenzo Insigne non fa eccezione, Aurelio De Laurentiis non lo ritiene una priorità anche se il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022. A fine stagione bisognerà cominciare a parlarne in maniera decisa, altrimenti da gennaio 2022 in poi Insigne può essere libero di firmare con qualsiasi squadra a parametro zero. Secondo quanto scrive Corriere del Mezzogiorno l’obiettivo di Insigne è sempre stato quello di essere il Totti del Napoli, ovvero giocare con una sola maglia in Serie A. Ma i tempi sono cambiati e le prospettive possono subire delle mutazioni in corso d’opera.

Così il rinnovo di Insigne col Napoli passa dalla volontà di Aurelio De Laurentiis che per prima cosa vuole fare dei tagli al monte ingaggi. E’ questo l’obiettivo principale del patron azzurro pronto a cedere due big a fine stagione. Koulibaly e Fabian Ruiz sono i principali indiziati a lasciare la Campania, ma se dovesse arrivare un’offerta importante per Insigne la società partenopea la valuterebbe. Qualche mese fa Aurelio De Laurentiis aveva fatto una proposta per il rinnovo di Insigne ma a cifre molto basse. Si parlava di un quadriennale ma ad ingaggio dimezzato, proposta irricevibile dal capitano. Ora Insigne ha l’obiettivo di lasciare il segno in questa stagione, così come sta facendo, poi eventualmente si guarderà intorno. Se non dovesse arrivare la giusta offerta da parte del club partenopeo allora le strade tra del Napoli e del suo capitano potrebbero anche dolorosamente separarsi. Scelte legate a temi economici, che per De Laurentiis hanno sempre e comunque la priorità.