Gazzetta – Koulibaly addio al Napoli a fine stagione, trovato il sostituto

Kalidou Koulibaly dirà addio al Napoli a fine stagione per volontà di Aurelio De Laurentiis che vuole alleggerire il monte ingaggi.

Troppo alto lo stipendio di Kalidou Koulibaly che a fine stagione dirà addio al Napoli per cercare fortuna all’estero. Secondo Gazzetta dello Sport la decisione è praticamente presa, anche perché il giocatore guadagna 11 milioni di euro lordi a stagione, ovvero il 10% del monte stipendi totale del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis vuole abbassare proprio questo tipo di costo e lo farà ancora di più qualora non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. In un momento di crisi mondiale il patron del Napoli vuole provare a gestire la situazione alla sua maniera, tagliando i costi, così come stanno pensando di fare molti altri club non solo in Italia.

Ma se c’è il Napoli dice addio a Koulibaly c’è anche chi è disposto a comprare il calciatore. Gli sceicchi risentono meno del peso della crisi, così come i grandi club europei. Da tempo per Koulibaly si sono messi in fila Manchester City, Bayern Monaco e Manchester United. Società solide che possono ancora permettersi ingaggi molto alti come quelli del difensore senegalese. Da tempo i grandi club stanno seguendo il calciatore azzurro, che oramai sembra pronto a lasciare definitivamente la Campanai per trasferirsi in Premier League o Bundesliga. L’addio a Koulibaly verrà puntellato dal Napoli con un nuovo acquisto: si parla con insistenza di Marcos Senesi del Feyenoord, nome che già circolava la scorsa estate quando il Manchester City si era spinto fino a 60 milioni di euro per acquistare il cartellino di Koulibaly dal Napoli. Il club azzurro si prepara anche ad altre partenze sicure, come quelle di Hysaj e Maksimovic in scadenza di contratto. Secondo Gazzetta per sostituirli si monitorano Dimarco del Verona e Moueffek del Sant’Etienne.