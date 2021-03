Corriere del Mezzogiorno – Fonseca tra la rosa dei nomi di De Laurentiis, il tecnico portoghese piace per un motivo

Paulo Fonseca piace ad Aurelio De Laurentiis, è tra i candidati alla panchina del Napoli, il tecnico è in rottura con la Roma.

Aurelio De Laurentiis guarda a Paulo Fonseca come possibile allenatore del Napoli nella prossima stagione, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, sicuro che al termine del campionato le strade del Napoli e di Gattuso si separeranno. Il patron del Napoli sta vagliando una serie di nomi, ben sapendo che non avendo ancora in mano una risposta certa non può lasciare nulla al caso. Così si spiega il sondaggio con molti allenatori, avviato già all’indomani della famosa sconfitta di Verona, quando l’idea di separarsi da Gattuso è diventata effettiva. Il presidente del Napoli ora ha un rapporto di lavoro con il suo tecnico, l’astio è stato messo da parte per il bene della squadra e per salvare la stagione, ma è quasi impossibile che il rapporto di lavoro possa continuare.

Così la società azzurra non vuole farsi cogliere impreparata e sta sondando il mercato alla ricerca di un tecnico. Fonseca piace a De Laurentiis già da tempo anche perché il portoghese sta compiendo un ottimo percorso europeo con la Roma. La squadra giallorossa è l’unica italiana ancora in corsa in una competizione europea e questo rappresenta un ottimo biglietto da visita per Fonseca. “Fonseca viene visto come il tecnico che, in caso di qualificazione Champions, potrebbe far riprendere al club quel cammino europeo troppe volte. interrotto negli ultimi 14 anni, con un solo picco: la semifinale di Europa League con Benitez nel 2015” scrive il Corriere del Mezzogiorno. Ma De Laurentiis oltre a Fonseca vaglia anche altri allenatori per il Napoli, si è parlato di un’offerta a Simone Inzaghi ma il tecnico vorrebbe restare alla Lazio. Allegri sarebbe il nome top per De Laurentiis, ma resta ancora più che viva la pista che porta a Maurizio Sarri.