TMW – Napoli offerto contratto a Simone Inzaghi, ecco le cifre

Il Napoli ha offerto un contratto a Simone Inzaghi per la panchina azzurra, il tecnico è in scadenza con la Lazio e non ha rinnovato.

Il Napoli cerca un nuovo allenatore per la prossima stagione ed è chiaro che non sarà Gennaro Gattuso, il silenzio stampa serve proprio ad evitare che escano fuori delle dichiarazioni su questo tema. Uno dei nomi accostati al Napoli è quello di Simone Inzaghi, a cui il club partenopeo avrebbe fatto anche un’offerta, secondo quanto scrive la redazione di tuttomercatoweb. Inzaghi è in scadenza di contrato con la Lazio e non ha trovato ancora l’intesa per il rinnovo con la società biancoceleste.

Inzaghi al Napoli: contratto e cifre

“All’attuale allenatore della Lazio, in scadenza di contratto, il presidente del Napoli ha proposto un contratto di durata triennale. A cifre da top manager, circa 4 milioni di euro netti l’anno. Un’offerta che impone ulteriori valutazioni: per importanza della piazza, per importanza delle cifre” scrive Tmw. Un’offerta importante quella del Napoli per Simone Inzaghi che però al momento non ha ancora aperto le porte al club di Aurelio De Laurentiis anche perché spera in un rinnovo con la Lazio e di recente ha fatto sapere che con Lotito c’è grande sintonia. Le cifre offerte dal Napoli sono però più alte rispetto a quelle che mette sul piatto Lotito che per ora si è fermato a 3 anni di contratti a 2,5 milioni di euro a stagione. Intanto il Napoli sta sondando anche altri nomi per il futuro della panchina partenopea. In mattinata si è parlato con insistenza di Max Allegri, nome rilanciato anche dalla radio ufficiale azzurra. Resta in piedi anche la pista che porta a Maurizio Sarri, nome che piace moltissimo alla piazza partenopea.