Vigliotti: “Sarri potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. Ha telefonato a tre calciatori azzurri”

Sarri prossimo allenatore del Napoli? circolano con insistenza le voci di un ritorno del mister di Filgine sulla panchina azzurra. De Laurentiis e Gattuso a fine stagione si saluteranno, e quello Sarri sembra il nome più accreditato per sostituire il tecnico calabrese.

Nelle ultime ore il Corriere dello sport ha lanciato anche il nome di Max Allegri quale possibile sostituto di Gattuso.

Un ritorno di Sarri al Napoli per De Laurentiis sarebbe l’operazione con meno complicazioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della gestione del gruppo. Il mister di Figline, conosce buona parte dei giocatori presenti in rosa e soprattutto conosce bene l’ambiente partenopeo. Allegri di contro dovrebbe cominciare tutto da Zero.

Il giornalista Gianluca Vigliotti ai microfoni di Televomero ha parlato di un possibile ritorno di Sarri in Campania rivelando anche un retroscena: