CORRIERE – Napoli, arriva Allegri in caso di Champions. De Laurentiis ha deciso il futuro di Lozano e Osimhen. I dettagli

NAPOLI, ALLEGRI L’ULTIMA IDEA DI DE LAURENTIIS.

Quando questa stagione sarà finita, vada come vada, Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso si saluteranno. La dimensione europea influirà sulle scelte del patron del Napoli.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, Aurelio De Laurentiis, in caso di piazzamento finale in Champions League, starebbe pensando di affidare la guida tecnica a Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus sarebbe il piano A con i 40 milioni di euro proveniente dall’Uefa, col progetto che vedrebbe i leader intoccabili e la coppia Lozano-Osimhen come star in crescita.

ALLEGRI AL NAPOLI

Giovanni Galeone amico e mentore di Allegri, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato:

“So che De Laurentiis stima molto Allegri. Max ha detto no a Chelsea, Arsenal e Real Madrid. Ora ha voglia di rientrare, e desidera un top club. Rifiutò anche il PSG“. Dire no ai blancos di sicuro non è da tutti: “Rifiutó il Real perché aveva già declinato in precedenza, quei club di Premier già citati per certi suoi problemi personali”.

Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, durante la trasmissione radiofonica “Il Sogno Nel Cuore” ammette:

“Quest’anno pochissimi club hanno esonerato il proprio allenatore, perché è problematico avere a bilancio due staff tecnici. Sono arrivate tante proposte, anche dall’Italia, ma nessuna è stata presa in considerazione. Massimiliano è molto sereno, ha vissuto un momento di meritato riposo e, nonostante ora si senta pronto per ritornare in panchina, lo farà solo per un progetto importante”.

NAPOLI, LE ALTERNATIVE AD ALLEGRI

Le alternative ad Allegri per la panchina del Napoli, secondo il quotidiano spotivo, sono due: Rafa Benitez e di Paulo Fonseca, stranieri che per ragioni diverse, stuzzicano De Laurentiis e gli trasmettono certezze.

L’ex Juve, dunque, sarebbe tra i candidati per succedere a Gattuso alla guida del Napoli.