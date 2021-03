“Allegri può accettare Napoli, sente spesso De Laurentiis”

Il nome di Max Allegri per la panchina del Napoli diventa di attualità, secondo la radio ufficiale il tecnico può accettare l’offerta di De Laurentiis.

Le possibilità che Max Allegri accetti la panchina del Napoli sono in rialzo, secondo Radio Goal, radio ufficiale del calcio Napoli, nella mente del tecnico ex Juventus si fa largo la possibilità di poter allenare il Napoli. “Aurelio De Laurentiis ed Allegri si sentono molto spesso, il presidente del Napoli si fa consigliare dal tecnico, tra i due c’è un ottimo rapporto“. Allegri è fermo in attesa di una squadra che gli possa presentare un progetto di alto profilo, gradirebbe piazze “alla Real Madrid” ma con il passar del tempo l’idea di allenare il Napoli sta diventando sempre più concreta.

Insomma Allegri per la panchina del Napoli guadagna punti, ma sicuramente la scelta non è ancora definitiva. Ci sono molti ostacoli ancora da superare, ma nelle ultime ora il nome circola con maggiore convinzione. Resta quello di Maurizio Sarri che sarebbe molto gradito alla piazza partenopea, che già freme alla possibilità di rivedere l’allenatore ex Chelsea sulla panchina del Napoli. In ogni caso De Laurentiis ha ancora qualche settimana di tempo per decidere, anche se la rosa dei nomi si restringe sempre di più.