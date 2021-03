Gazzetta – Probabili formazioni Roma-Napoli: quattro ballottaggi per Gattuso

Le probabili formazioni di Roma-Napoli di Gazzetta dello Sport, Gattuso ha quattro ballottaggio, Fonseca col dubbi Dzeko-Mayoral.

Il Napoli sfida la Roma allo stadio Olimpico nella seconda trasferta consecutiva dopo quella vittoriosa col Milan. La settimana è stata preceduta da tante polemiche, con i giallorossi che avevano richiesto il rinvio della partita, con annesso botta e risposta tra Fienga e Lega. Alla fine Roma-Napoli si gioca regolarmente domenica 21 marzo alle 20.45.

Nelle probabili formazioni di Roma-Napoli ci sono pochi dubbi per Fonseca, allenatore accostato alla panchina del Napoli, che deve fare a meno di un giocatore importantissimo come Veretout, ma anche di Zaniolo, Mkhitaryan e Juan Jesus, oltre che dello squalificato Bruno Peres. I ballotaggi per Fonseca sono due: Smalling-Diawara e Dzeko-Mayoral.

Ecco la probabile formazione della Roma (3-4-2-1): Pua Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Farsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini, Dzeko. All. Fonseca

Nel Napoli che sfida la Roma si sono ancora indisponibili Petagna e Rrahamani, così come Lobotka, mentre per Ghoulam la stagione è finita. Gennaro Gattuso ha quattro ballottaggi per la sfida dello Stadio Olimpico: Ospina-Meret, Maksimovic-Manolas, Demme-Bakayoko, Osimhen-Mertens. Sicuro dell’assenza lo squalificato Di Lorenzo che verrà sostituito da Hysaj. Lozano e Manolas verso la panchina.

Ecco la probabile formazione del Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.