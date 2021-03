Zeman: “Napoli altalenante ma favorito con la Roma che non ha scuse. Insigne diventa sempre più forte”

Zdenek Zeman ha parlato di Roma-Napoli al Corriere dello Sport, commentando anche l’evoluzione di Lorenzo Insigne.

C’è un allenatore che ha allenato sia la Roma che il Napoli che ‘gioca’ il match dell’Olimpico attraverso le colonne del Corriere dello Sport. Zdenek Zeman era e resta personaggio carismatico e controverso, ma sempre affascinante. Per l’allenatore il Napoli nella sfida con la Roma è “favorito. Ma pure a loro manca la continuità nelle prestazioni, un paio buone e qualcuna sbagliata. E dipende, comunque, da come affronteranno la partita: se per vincerla o se per perderla“. Ma il tecnico boemo non fa sconti al Napoli e parla chiaramente di “stagione deludente, complessivamente, ma la vittoria di Milano è una speranza, riavvicina gli azzurri al quarto posto e consente almeno di credere che sia possibile qualificarsi per la Champions“. Un passaggio inevitabile Su Lorenzo Insigne, attaccante che Zeman ha fatto esplodere ai tempi del Pesara: “Miglior attaccante italiano? Più passa il tempo e lui più diventa bravo. A me le classifiche sui calciatori non piacciono, però lui ci mette qualità, ti diverte, fa le due fasi, anche se una di queste non è cosa sua…“.

Zeman al Corriere dello Sport: niente sconti alla Roma

In settimana l’ulteriore rinvio di Juve-Napoli ha scatenato parecchie polemiche, con i dirigenti della Roma infuriati con la Lega a cui hanno chiesto il rinvio (negato) anche della sfida col Napoli. Ma secondo Zeman la trasferta in Ucraina non deve essere una scusa per i giallorossi: “Penso non incida. Se sei allenato bene ha la possibilità di recuperare fino a domenica sera. E comunque non sarà un aspetto condizionante: gli organici sono ampi, si può procedere con le rotazioni“. Zeman al Corriere dello Sport non fa sconti alla Roma e dice: “Contro le prime della classifica, ha conquistato pochi punti. E domenica scorsa hanno cominciato anche a perdere con il Parma. Anche questi sono segnali“.