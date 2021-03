Il Porto sbeffeggia la Juve? La foto fa arrabbiare i bianconeri

Un video apparso sui canali social del Porto ha fatto arrabbiare la Juve ed i tifosi bianconeri nel giorno dei sorteggi di Champions.

Anche quest’anno la Champions League è stata più che amara per la Juventus, fermatasi agli ottavi contro il Porto. La squadra portoghese ha eliminato i bianconeri nel doppio scontro, anche a causa di un prova tutt’altro che eccellente di Cristiano Ronaldo nel match di ritorno. Poco prima dei sorteggi di Champions League il Porto ha pubblicato un’immagine sulla propria pagina che ha fatto infuriare la Juve ed i tifosi. “Stiamo già aspettando il sorteggio della Champions League, e voi?” ha scritto su Twitter il Porto, corredando il testo con il video di Grujic, che dopo un contrasto con Kulusevski, aveva vinto un infortunio. Proprio per questo in tanti ci hanno visto un chiaro riferimento e offesa alla Juventus.