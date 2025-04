È la mossa che vale il Mondiale: innovazione pazzesca della Mercedes | Hamilton si mangia le mani

La stagione è iniziata, ma qualcosa nel paddock della Mercedes ha già stravolto gli equilibri.

Lewis Hamilton è uno di quei nomi che, nel paddock, non passano mai inosservati. Sette titoli mondiali, decine di record battuti e un’eredità che va oltre il semplice aspetto sportivo. Eppure, in questa stagione 2025, il campione britannico sembra quasi oscurato da un nuovo protagonista.

Non si tratta solo delle prestazioni in pista, che come sempre lo vedono competitivo. A sorprendere è l’aria di cambiamento che si respira nel box Mercedes, dove una ventata di gioventù, talento e tecnologia ha messo in discussione gerarchie consolidate.

Hamilton ha sempre fatto dell’innovazione uno dei suoi punti di forza. Dalla cura del corpo al lavoro con gli ingegneri, fino alle battaglie fuori dal circuito, è sempre stato un pioniere. Ma questa volta, nonostante l’esperienza e l’autorità, si è trovato a inseguire.

La scena si è spostata da lui a qualcun altro, e non è stato per una vittoria o una pole. Il momento in cui tutti si sono voltati, curiosi e forse un po’ stupiti, è arrivato dopo il GP del Bahrain. Una semplice giacca ha cambiato la narrazione.

Il dettaglio che ha cambiato tutto

Andrea Kimi Antonelli, classe 2006, ha sorpreso tutti, e non solo per le sue doti in pista. Al termine della gara in Bahrain, il giovane talento ha attirato l’attenzione di tutti, incluso Hamilton, per un dettaglio decisamente insolito: una giacca. Ma non una qualsiasi.

Si tratta di un prototipo firmato Adidas, realizzato con tecnologia “Climacool”. Un pezzo futuristico pensato per abbassare la temperatura corporea dei piloti nelle condizioni estreme delle piste più calde, come quella di Sakhir. Ventole integrate, materiali traspiranti e un design che sembra uscito da un film di fantascienza.

Curiosità alle stelle: Hamilton studia i dettagli

Il primo ad avvicinarsi con sguardo curioso? Proprio Lewis Hamilton. Insieme a Leclerc, ha voluto osservare da vicino quella “giacca spaziale” che potrebbe rivelarsi un vantaggio chiave nella corsa al titolo. Attualmente esiste un solo esemplare, usato a rotazione da Kimi Antonelli e George Russell.

Hamilton, sempre attento all’innovazione, sembra aver capito subito il potenziale di questo dettaglio. Perché in Formula 1, dove ogni centesimo di secondo può cambiare una stagione, anche una giacca può fare la differenza. E con Kimi Antonelli ormai sotto i riflettori, il futuro della Mercedes – e forse dell’intero Mondiale – sembra già scritto.