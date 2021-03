Tutto su Roma-Napoli: probabili formazioni e canali tv e streaming

Roma-Napoli è la partita del 28° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla gara dell’Olimpico e dove vederla in tv e streaming.

La sfida tra Roma e Napoli chiude la 28a giornata di Serie A, la partita sarà trasmessa su Sky Sport (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite), Sky Sport (numero 252 del satellite). Roma-Napoli può essere seguita anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match mette di fronte due squadre in piena lotta Champions League appaiate a 50 punti, anche se gli azzurri di Gattuso hanno una gara in meno giocata, quella da recuperare con la Juventus. Nell’ultimo confronto il Napoli diede una severa lezione alla Roma, in quel caso si giocava appena dopo la morte di Diego Armando Maradona e gli azzurri con la maglia celebrativa a strisce bianche e azzurre della Kappa, riuscirono a battere i giallorossi per 4-0.

Roma-Napoli: i precedenti

Quella di domenica alle 20.45 sarà la sfida numero 148 tra Rome e Napoli in Serie A ed è la 74a gara che si gioca in casa dei giallorossi. Ecco il bilancio dei 73 precedenti giocati all’Olimpico: 33 vittorie Roma, 28 pareggi, 12 successi Napoli. Nelle ultime 8 partite giocate il Napoli ha vinto per ben 5 volte contro la Roma, con 1 pareggio e 2 sconfitte per gli azzurri. Ecco alcuni dati statistici forniti dal sito ufficiale della SSCN:

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:31 marzo 2019 Roma – Napoli 1-4

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:28 aprile 2012 Roma – Napoli 2-2

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:2 novembre 2019 Roma – Napoli 2-1

Probabili formazioni

La gara tra Roma e Napoli sarà diretta dall’arbitro Di Bello. Entrambi gli allenatori hanno problemi di formazione. Fonseca, che oggi ha parlato in conferenza stampa, dovrà fare a meno di giocatori come Veretout, Smalling e Mkhitaryan. Mentre Gennaro Gattuso deve fare ancora a meno di Petagna e Lobotka, mentre per Ghoulam il campionato è finito e Di Lorenzo è squalificato.