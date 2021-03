Fonsesca: “Niente alibi, stiamo bene. Napoli forte ma possiamo batterli”

Paulo Fonsesca affronta domenica alle 21.45 il Napoli allo stadio Olimpico, l’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa.

Non cerca alibi e non mette le mani avanti Paulo Fonseca che arriva alla sfida col Napoli in campionato dopo aver giocato in settimana in Europa League. La Roma ha passato il turno ma ha potuto prepararsi al meglio alla sfida con il Napoli, che inizialmente mercoledì avrebbe dovuto recuperare la partita con la Juve, poi rinviata ad una nuova data. Una decisione, quella della Lega, che ha fatto infuriare la dirigenza della Roma ed anche Fonseca. Alla viglia del match con il Napoli, però, il tecnico della Roma dice: “Siamo pronti a giocare col Napoli. Abbiamo gestito alcuni calciatori e stiamo bene. Non voglio nessun alibi, la squadra deve essere motivata ed è motivata. Vincere in Europa League ci dà la giusta carica, ma ora dobbiamo dimenticarci di tutto e pensare solo alla sfida col Napoli“.

Il tecnico della Roma dovrà fare a meno di Smalling, Veretout e Mkhitaryan e tornerà a puntare su Cristante in difesa. Assenze pesanti che però secondo Fonseca non devono pesare perché “ci sono sostituti all’altezza”. Il tecnico della Roma, accostato anche al Napoli per la prossima stagione, sottolinea che la squadra di Gattuso è “molto forte, lo prova la vittoria col Milan. Noi abbiamo una strategia per ogni partita ma di certo non modificheremo la nostra identità“.