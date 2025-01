Napoli, ufficiale l’acquisto di Hasa: l’ex Juventus lascia il Lecce

Il club azzurro si assicura il talento classe 2004, fortemente voluto da Manna. L’ex bianconero arriva dal Lecce dopo aver superato le visite mediche nella Capitale.

Il Napoli piazza il primo colpo del 2025 con l’acquisto di Luis Hasa. Il talentuoso centrocampista, dopo aver brillantemente superato le visite mediche a Roma, ha firmato il contratto che lo legherà al club di De Laurentiis.

La storia di Hasa è quella di un predestinato: nato a Sora da genitori albanesi, ha mosso i primi passi nel calcio giovanissimo prima di essere notato dalla Juventus, che lo ha accolto nel proprio settore giovanile quando aveva solo 8 anni. La sua crescita è stata costante fino all’esplosione definitiva nella Next Gen bianconera, sotto gli occhi attenti di Giovanni Manna, all’epoca dirigente juventino e oggi uomo mercato azzurro.

L’esperienza al Lecce, dove era approdato sei mesi fa fortemente voluto da Pantaleo Corvino, non ha però prodotto i risultati sperati: appena 10 minuti in Coppa Italia il suo bottino in prima squadra. Nonostante questo, il suo talento non è passato inosservato, tanto da meritarsi la chiamata dell’Under 21 italiana, con cui ha già collezionato 3 presenze.

Prima di iniziare la sua nuova avventura in azzurro, Hasa ha voluto salutare il Lecce sui social: “Faccio un grande in bocca al lupo alla società e a tutti i compagni”, il messaggio del centrocampista italo-albanese.