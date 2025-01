Conte ha deciso il futuro di Hasa: la mossa a sorpresa del Napoli

Il giovane talento ex Juventus è un nuovo calciatore azzurro, ma il suo futuro immediato è ancora da decifrare. Tutti i dettagli dell’operazione.

Il Napoli si prepara ad accogliere il suo primo rinforzo invernale. Luis Hasa, trequartista italiano classe 2004 di origine albanese, ha lasciato il Lecce per approdare alla corte di Antonio Conte. L’operazione, fortemente voluta dal ds Giovanni Manna, è ormai ufficiale.

La trattativa ha visto il club azzurro investire 500 mila euro per il cartellino del giocatore, con una particolare clausola: il 30% della cifra (150 mila euro) andrà nelle casse della Juventus, che aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita al momento della cessione al Lecce.

L’esperienza in Salento di Hasa non è stata particolarmente fortunata. Dopo un’ottima stagione con la Juventus Under 23, il trequartista ha trovato pochissimo spazio in giallorosso: appena 10 minuti in Coppa Italia contro il Sassuolo, senza mai scendere in campo in campionato né con Gotti né con Giampaolo.

Ora si apre il capitolo futuro: nonostante la stima di Manna, che lo ha fortemente voluto in azzurro, l’ipotesi più probabile è quella di una cessione in prestito. Con il Napoli impegnato solo in Serie A, il minutaggio per il giovane talento potrebbe essere limitato, spingendo la società a optare per una soluzione temporanea che ne favorisca la crescita.