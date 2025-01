Di Natale: “Scuffet, Meret e Vicario? Li bombardavo di tiri il mercoledì”

L’ex attaccante dell’Udinese ha ricordato al Messaggero Veneto i suoi allenamenti con i tre portieri, oggi protagonisti in Serie A. Le parole anche sul presente dei friulani.

Antonio Di Natale, storica bandiera dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto dove ha parlato del trasferimento di Simone Scuffet al Napoli, dove ritroverà il suo ex compagno Alex Meret.

“Sono contento per il Napoli ma anche per i due ragazzi che conosco bene. Io ero a fine carriera ma ci siamo allenati spesso insieme. E il mercoledì si aggiungeva anche Vicario, con io che li bombardavo”, ha rivelato l’ex bomber bianconero. “Si vedevano le loro qualità, sono stati bravi a continuare a crescere attraverso il lavoro quotidiano. Hanno mostrato solidità mentale, soprattutto quando hanno lasciato la comfort zone di Udine”.

Totò ha poi svelato un retroscena su Scuffet: “Eravamo in ascensore con Guidolin, stavamo scendendo per andare allo stadio. E dissi a lui che se Brkic non ce l’avesse fatta, era giusto mettere Scuffet. Essendo friulano, la gente sarebbe stata contenta”.

Sul presente dell’Udinese, Di Natale ha analizzato: “I 25 punti nel girone d’andata rappresentano un bicchiere mezzo pieno considerando la stagione precedente. La rosa è completa e nel girone di ritorno si potrà fare qualcosa di più. Prima arriviamo a 40 punti, poi nelle ultime dieci giornate si potrà guardare oltre giocando con la sigaretta in bocca”.