Roma-Napoli: i convocati di Gattuso, torna Lozano. Lobotka ricoverato

Gennaro Gattuso ha diffuso la lista dei convocati per la sfida tra Napoli e Roma in programma domenica, ritorna Lozano, Lobotka ricoverato.

Hirving Lozano ritorna tra i convocati del Napoli per la sfida con la Roma. Gennaro Gattuso ha potuto inserire in lista anche Manolas che si è ripreso dall’infortunio che gli aveva fatto saltare la sfida con il Milan. Il tecnico del Napoli deve rinunciare a Lobotka che è stato ricoverato alla Ruesch per l’aggravarsi della tonsillite. Assente anche Di Lorenzo per squalifica.

Ecco la lista dei convocati del Napoli:

Portieri : Meret, Ospina, Contini;

: Meret, Ospina, Contini; Difensori : Contini, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui Costanzo Zedadka;

: Contini, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui Costanzo Zedadka; Centrocampisti : Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko Attaccanti: Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi

In giornata sono peggiorate le condizioni di salute di Lobotka. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il calciatore è stato costretto al ricovero: “Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka è stato ricoverato stamattina alla clinica napoletana Ruesch causa una forte tonsillite e sarà visitato da specialisti che ne dovranno curare il forte ascesso. Non è escluso che, passata l’infiammazione, si debba ricorrere all’intervento chirurgico. Comunque il centrocampista slovacco resterà indisponibile e non rientrerà in squadra prima di Pasqua“.