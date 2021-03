Malcuit: “Napoli, sono arrivato al posto di Sabaly. Gattuso mi ha escluso”

Kevin Malcuit, ex terzino del Napoli, nel mercato di Gennaio è stato ceduto alla Fiorentina. Ai microfoni di BeIN Sports France il terzino, ha parlato della sua esperienza in magli azzurra, rivelando un retroscena di mercato:

“Sabaly doveva andare a Napoli, non ha superato la visita medica e io sono stato reclutato dai partenopei. Ho potuto giocare con Ancelotti , uno dei migliori allenatori del mondo!”.

Malcuit ha parlato del rapporto con Gennaro Gattuso:

“Gattuso non mi ha dato la possibilità dopo il mio infortunio… Mi ha fatto capire che non aveva posto per me!”, ha sottolineato il calciatore con grande amarezza”.