Marco Di Bello è da considerarsi, insieme a Doveri, un vero stakanovista in ambito arbitrale. Per la direzione di Atalanta – Napoli si tratta dell’11 impegno in campionato per l’arbitro brindisino.

Con Di Bello il Napoli ha vinto 12 volte sulle 14 gare dirette dal direttore pugliese; nelle altre 2 circostanze si è trattato di sconfitte. Recentemente Di Bello era anche al VAR di Genoa – Napoli (XXI giornata) e con Manganiello in campo il Napoli ne ha subito di tutti colori. Seconda rete di Pandev irregolare, mancata espulsione di Badelj e clamoroso rigore negato agli azzurri.

Ecco il dettaglio dei precedenti del Napoli arbitrato da Di Bello.

1. Napoli – Parma 2 – 0. XVI giornata del 18 dicembre 2014, torneo 2014/15.

2. Napoli – Udinese 3 – 1. XXII giornata dell’8 febbraio 2015, torneo 2014/15.

3. Napoli – Torino 2 – 1. XVIII giornata del 6 gennaio 2016, torneo 2015/16.

4. Napoli – Chievo V. 3 – 1. XXVIII giornata del 5 marzo 2016, torneo 2015/16.

5. Napoli – Chievo V. 2 – 0. VI giornata del 24 settembre 2016, torneo 2016/17.

6. Napoli – Sampdoria 2 – 1. XIX giornata del 7 gennaio 2017, Torneo 2016/17.

Al 19’ è negato un rigore al Napoli per fallo di Praet su Callejon.

Al 22’ è fermato Mertens per fuorigioco inesistente; l’azzurro è tenuto in gioco da Skriniar.

Al 27’ è regalata una punizione ai liguri ai limiti dell’area per fallo non commesso da Tonelli su Praet.

Al 37’ non è espulso Skriniar che superato da Mertens di testa lo blocca platealmente ai limiti dell’area ligure (forse in area); Di Bello non fischia nulla.

Al 44’ è negato un rigore al Napoli per fallo di Regini su Callejon; le immagini mostrano il doriano prendere il collo l’avversario. Regini andava anche espulso.

AL 61′ è espulso Silvestre: clamorosa ingenuità del blucerchiato che, già ammonito, ostacola il rinvio di Reina. Silvestre compie fallo nell’area piccola di porta non ravvisato da Di Bello e poi inspiegabilmente rincorre Reina che sta per rinviare. Si tratta di comportamento antisportivo, punibile con l’ammonizione.

7. Napoli – Atalanta 3 – 1. II giornata del 27 agosto 2017, torneo 2017/18.

8. Udinese – Napoli 0 – 1. XIV giornata del 26 novembre 2017, torneo 2017/18.

9. Benevento – Napoli 0 – 2. XXIII giornata del 4 febbraio 2018, torneo 2017/18.

Manca un rigore al Napoli per fallo di Sandro su Mario Rui; si era sul punteggio di 0 a 0.

10. Napoli – Sassuolo 2 – 0. VIII giornata del 7 ottobre 2018, torneo 2018/19.

Impreciso è poco assistito Di Bello. Col risultato ancora in bilico sono due i rigori negati al Napoli: fallo di Locatelli su Ounas e fallo di Marlon su Hysaj.

ANCELOTTI CONTRO DI BELLO

11. Napoli – Cagliari 0 – 1. V giornata del 25 settembre 2019, torneo 2019/20.

Di Bello e La Penna fermano il Napoli.

Le parole di Carlo Ancelotti sintetizzano appena quanto combinato da Di Bello sull’espulsione di Koulibaly: “Non so cosa abbia detto. È paradossale che abbiamo avuto un’espulsione diretta e un’ammonizione contro un’altra ammonizione quando mi sembra che la squadra tosta sia stata il Cagliari e non noi“.

Tutti i falli tattici e non dei sardi restano impuniti. Solo Rog, al 30’, è l’unico cagliaritano ammonito per fallo su Allan.

I sardi segnano all’87’, ma l’azione si sviluppa dopo un macroscopico calcio di rigore negato al Napoli.

In area cagliaritana Klavan trattiene vistosamente Llorente, stracciandogli persino la maglia, ma Di Bello e La Penna al VAR non se ne accorgono. Nella circostanza Di Bello fa il fenomeno ed espelle Koulibaly che giustamente protestava.

L’episodio del calcio di rigore negato al Napoli sparisce dalla telecronaca di Sky ed è censurato da tutte le televisioni pubbliche e private, comprese gran parte delle TV partenopee.

12. Napoli – Parma 1 – 2. XVI giornata del 14 dicembre 2019, torneo 2019 /20.

13. Napoli – Atalanta 4 – 1. IV giornata del 17 ottobre 2020, torneo 2020/21.

14. Napoli – Roma 4 – 0. IX giornata del 29 novembre 2020, torneo 2020/21.