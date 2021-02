CorSport – Dubbio Koulibaly per Gattuso, in attacco c’è una novità

Gennaro Gattuso per la formazione del Napoli della 23a giornata di Serie A ritrova Koulibaly e pensa ad un cambio in attacco.

Ci sono ancora problemi di formazione per il Napoli che sfida l’Atalanta al Gewiss Stadium domenica alle 18. Le assenze di Mertens, Lozano e Petagna sono ancora molto pesanti, ma arrivano comunque delle buone notizie per Gattuso che può contare sulla guarigione dal coronavirus di Koulibaly e Ghoulam, oltre al recupero dagli infortuni di Politano e Demme. Nonostante tutto i dubbi di formazione persistono. Secondo Corriere dello Sport proprio Politano e Koulibaly non convincono al 100% lo staff medico del Napoli che li valuterà fino alla fine.

E’ possibile anche che Koulibaly possa restare fuori dalla partita con l’Atalanta, stessa cosa potrebbe accadere con Politano. Qualora l’ex Inter non dovesse recuperare del tutto allora Elmas si sposterebbe in posizione avanzata. Sarebbe l’ennesimo cambio di ruolo per il macedone che ha giocato praticamente dappertutto. Sia come esterno alto a sinistra, poi a destra, da trequartista ma anche da interno in un centrocampo a tre e mediano in un centrocampo a due.