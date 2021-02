Napoli, Mertens rientra in Italia: a disposizione per la gara col Granada

Rientro Dries Mertens a Napoli, Gattuso può averlo già per la gara di Europa League col Granada. Risolto il problema alla caviglia.

Il Napoli avrà Dries Mertens per la gara con il Granada in Europa League. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno il belga “rientrerà tra lunedì e martedì” e dovrebbe essere “subito pronto per lavorare in gruppo in vista della sfida di ritorno con il Granada“. Ovviamente bisognerà avere ampie rassicurazioni per far giocare il belga, che già una volta è rientrato in Italia ma in quel caso ha subito un nuovo stop sempre per l’infortunio alla stessa caviglia. Tecnico e staff medico del Napoli difficilmente decideranno di rischiarlo, nonostante l’emergenza in attacco sia ancora di attualità. Mertens potrebbe andare in panchina con il Granada, ma solo se le sue condizioni fisiche saranno buone.

Il Napoli non si può permettere di perdere altri giocatori per strada, soprattutto in questo momento in cui si sta recuperando qualche pedina importante. Il rientro di Mertens può significare tanto per il Napoli; il belga in questa stagione è riuscito ad incidere poco anche a causa dell’infortunio alla caviglia che lo tiene fuori dai giochi dal match disputato contro l’Inter durante il periodo natalizio.