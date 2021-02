Corriere dello Sport spinge per l’esonero di Gattuso: “Col Granada un dato boccia il tecnico”

Il Napoli allo sbando e Gennaro Gattuso viene indicato da Alessandro Barbano, del Corriere dello Sport, come principale responsabile.

La sconfitta con il Granada ha accesso, semmai si fosse spenta, la critica su Gennaro Gattuso per Alessandro Barbano di Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli è il principale artefice della crisi azzurra. Il Corriere dello Sport spinge per un esonero di Gattuso e mette in evidenza le parole dell’allenatore nel post partita con il Granada. In quel caso Gattuso aveva parlato di una partita “dominata dal Napoli” che era stato in grado di schiacciare il Granada nel secondo tempo. Ma se il “Granada arretrava, è perché ha difeso con disinvoltura un vantaggio rassicurate. Quanti tiri in porta ha fatto il Napoli nella ripresa? Zero, se si eccettua un quasi passaggio al portiere di Osimhen” scrive Barbano.

la bocciatura di Barbano del Corriere dello Sport per Gattuso è netta. Ma il tecnico a livello di comunicazione sta avendo più di un difetto. Alcune sue parole dopo il match con il Granada hanno provocato rabbia ed indignazione nei tifosi e stupore negli addetti ai lavori, dato che sono sembrate una sorta di resa dell’allenatore. Intanto per la sfida con l’Atalanta arriva qualche buona notizia, dato che Gattuso recupera Koulibaly e Ghoulam guariti dal Covid, mentre Politano e Demme recuperano dai rispettivi infortuni.