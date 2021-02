Gattuso ha già issato bandiera bianca? La comunicazione fa qualche difetto

Gennaro Gattuso lamenta le tante assenze del suo Napoli, sconfitto per 2-0 con il Granada in Europa League.

La qualificazione del Napoli agli ottavi di Europa League è senza dubbio compromessa: il pesante 2-0 rifilato dal Granada mette gli spagnoli con almeno un piede al prossimo turno. Il Napoli dovrà fare un’impresa per riuscire a passare il turno, dovrà vincere 3-0 senza subire gol, ma in caso subisse una rete la strada sarà ancora più in salita. La situazione, dunque, è tutt’altro che semplice ma nonostante tutto da chi guida la nave del Napoli ci si aspettava qualche dichiarazione diversa a fine partita: “Cosa pensiamo alla qualificazione? Dobbiamo pensare a recuperare calciatori, ce ne mancano almeno dieci“. Così parlava Gennaro Gattuso al termine della partita con il Granada, quando ancora non si conosceva l’esito dei tamponi di Ghoulam e Koulibaly.

Le dichiarazioni di Gattuso lasciano un po’ l’amaro in bocca, perché se è vero che dover rinunciare a tanti calciatori non è facile, è altrettanto vero che quanto detto dal tecnico del Napoli fa pensare che sia stata già issata bandiera bianca in vista della sfida di ritorno. Anche dagli studi di Sky hanno analizzato le parole di Gattuso ed il commento sorpreso è stato: “Ma, quindi, ha già gettato la spugna?“.

Napoli, devi provarci

Le dichiarazioni di Gattuso dopo la sconfitta con il Granada stridono, moltissimo, con quanto detto dal tecnico dopo il pareggia in Olanda con l’AZ. Anche in quella situazione si parlava di infortuni (non erano cosi tanti ndr) ma Gattuso disse a proposito di Osimhen: “E’ inutile che dichiamo che ci manca. Allegri mi diceva sempre: “pazienza basta che arriviamo a 11 e scendiamo in campo”. Questa frase mi è rimasta in testa, speriamo rientri presto ma è inutile stare qua a ribadire che ci manca“.

Anche con tutte le difficoltà il Napoli ha il dovere di provarci sempre, perché quello che si chiede alla squadra è di dare il massimo sul campo. Segnali diversi li ha dati invece Piotr Zielinski che ha analizzato lucidamente la sconfitta, ma ha comunque cercato di spronare tutti in vista dei prossimi impegni, in campionato ed Europa League.